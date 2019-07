Calciomercato Spezia, il club ligure si è assicurato le prestazioni di due calciatori del Sassuolo: il loro arrivo è atteso nelle prossime ore

Come ha riportato Gianluca Di Marzio, lo Spezia ha di fatto chiuso un’operazione col Sassuolo. Dal club neroverde, lo Spezia si è assicurato le prestazioni di Federico Ricci.

L’esterno classe 1994 è atteso in città nelle prossime ore per firmare il suo nuovo contratto. Sempre dal Sassuolo è in arrivo anche Marchizza, difensore classe 1998.