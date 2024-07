Calciomercato Torino, Adams SI AVVICINA: granata IN VANTAGGIO su TUTTI. La situazione sull’attaccante

Che Adams è sempre più vicino all’arrivo al Torino. C’è la concorrenza, ma i granata sono in grande vantaggio

Il calciomercato Torino insiste per Che Adams. I granata, come riportato quest’oggi dal giornalista Giacomo Morandin sul proprio profilo X, sarebbe in vantaggio addirittura su tre squadre di Premier League. Mancano ancora alcuni dettagli per completare l’operazione, ma il Toro è a buon punto.

Filtra ottimismo – spiega l’esperto – tra i granata, che sperano di portarlo già nei prossimi gironi a Pinzolo: sede del ritiro degli uomini di Vanoli.