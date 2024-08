Torino, tutto fermo per Gosens: spunta un nuovo nome per la difesa

Le ultime sul futuro di Robin Gosens, esterno tedesco dell’Union Berlino, nel mirino del Torino. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe bloccata in questo la trattativa per il passaggio di Robin Gosens al Torino. L’Union Berlino non sembra infatti voler accettare la proposta da 8 milioni di euro presentata dai granata per il tedesco.

Intanto continuano anche le manovre per il difensore centrale, con una nuova idea che porterebbe a Rodrigo Becao, vecchia conoscenza della Serie A con la maglia dell’Udinese.