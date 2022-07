Calciomercato Torino: il sogno è Ilic, la richiesta è di 15 milioni

Calciomercato Torino: il sogno di Ivan Juric per rafforzare il centrocampo è Ilic, ma la richiesta dei veronesi è di 15 milioni

Ivan Ilic è il sogno di mercato del Torino di Juric. Come riportato dalla Stampa, il centrocampista ha convinto pienamente il tecnico dei granata che lo vede come ideale per il suo centrocampo.

L’Hellas Verona, che sta parlando del giocatore anche con la Lazio, chiede 15 milioni per la cessioni.