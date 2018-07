Calciomercato Torino: intensificati i contatti con il Betis per Junior Firpo

Il Torino sta ancora cercando un sostituto per Antonio Barreca. Si avvicina il terzino domenicano del Real Betis, Junior Firpo.

Non è ancora terminato il casting del Torino per il nuovo terzino che dovrà sostituire Antonio Barreca trasferitosi al Monaco. I nomi accostati ai Granata per la fascia di difesa sono numerosi, ma oggi sembra che uno sia in pole su tutti. Si tratta del terzino ventiduenne del Real Betis, Junior Firpo. Il giocatore domenicano, con passaporto spagnolo, potrebbe rappresentare l’uomo giusto per gli schemi di Mazzarri e la società granata sembra essere in contatto con il Betis per portarlo in Italia. Negli ultimi giorni, secondo il quotidiano spagnolo Marca, il club piemontese avrebbe intensificato le trattative con i Verderones, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il terzino domenicano ha un valore di mercato vicino alla cifra che vuole investire il Torino, tuttavia potrebbe rappresentare un problema la clausola rescissoria di 25 milioni di euro presente nel contratto.