Calciomercato Torino: Milinkovic verso la Premier, Gollini al suo posto?

Calciomercato Torino, movimenti sia in uscita che in entrata per la porta. Milinkovic Savic piace al Brentford e i granata su Gollini

Il Torino è al lavoro per sistemare il ruolo di portiere per la prossima stagione, sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino potrebbe salutare Milinkovic Savic, che piace al Brentford e, allo stesso tempo, andare a sfidare la Fiorentina per Gollini.