Calciomercato Torino, Younes in pole se parte Iago Falque

Calciomercato Torino, Iago Falque potrebbe dire addio ai granata ma la società ha già pronto il suo sostituto

Si muove il mercato in casa Torino. Sul piatto ci sono due giocatori granata: Iago Falque e Bonifazi. I contatti sono già stati avviati con la Spal e prevedono la cessione del difensore in prestito con obbligo di riscatto e il prestito di Iago Falque.

Se lo spagnolo dovesse salutare in modo definivo, su di lui il Genoa ma anche offerte da Dubai, il ds Bava sarebbe già in contatto con il Napoli per Younes. Gli azzurri per il tedesco chiedono 1,5 milioni per il prestito.