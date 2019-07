Calciomercato Toro: rilancio per Verdi, si prova a stringere con il Napoli

Il Toro vuole regalarsi Simone Verdi e starebbe provando ad accelerare i tempi per portare l’esterno in granata. Pronto un rilancio

Sta andando in scena una vera e propria battaglia tra Toro e Sampdoria per Simone Verdi. I granata stanno tentando di sorpassare i liguri per l’esterno del Napoli e sarebbero pronti al rilancio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli continua a valutare il cartellino dell’esterno non meno di 25 milioni di euro, cifra a cui i granata si sono avvicinati con l’ultimo rilancio delle score ore: 20 milioni subito più 5 di bonus. Uno sforzo importante da parte di Cairo verso le richieste azzurre che potrebbe lasciare indietro la Samp.