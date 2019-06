Calciomercato Udinese: idea Saponara per il dopo De Paul

Manovre in casa Udinese: Jajalo già arrivato, occhi puntati sul duo dello Shakthar Marlos-Cipriano. Interessa anche Saponara

Il primo colpo del mercato dell’Udinese è stato già effettuato: Jajalo a parametro zero. l mercato bianconero è però appena cominciato: in mediana rientra Balic dal prestito in Olanda e Tudor sembra intenzionato a dare una chance al croato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attacco De Paul ha le valigie pronte, Marlos dello Shakhtar (proprietario del cartellino anche di Cipriano, giovane brasiliano che piace ai Pozzo) è la prima idea per sostituire l’argentino, anche se avanza la candidatura di Saponara.