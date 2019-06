Calciomercato Udinese: Pezzella in uscita, piace al Parma

Calciomercato Udinese: Giuseppe Pezzella potrebbe lasciare Udine in estate. Su di lui c’è il Parma di D’Aversa

L’Udinese è attivo sul fronte uscite. Ieri pomeriggio Pasquale Marino ha fatto capolino nella sede dell’Inter, ufficialmente per una visita di cortesia. Non è dato sapere se è stato toccato l’argomento De Paul.

L’altra uscita che sta pianificando Marino è quella relativa a Giuseppe Pezzella. Il difensore non è stato riscattato dal Genoa e farà dunque ritorno all’Udinese. Stando a quanto rivelato da Gianluca di Marzio, il Parma avrebbe messo gli occhi su di lui come possibile rinforzo per la fascia sinistra.