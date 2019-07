Calciomercato Udinese: Samir in uscita, ecco la squadra che lo vuole

Il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino è molto attento anche alle uscite e starebbe cercando di cedere Samir

L’Udinese è molto attiva anche sul mercato in uscita. Come riporta Sky Sport, non è così certa la permanenza di Samir all’Udinese (anche se con l’uscita di Pezzella le sue chance di rimanere potrebbero aumentare).

Secondo l’emittente satellitare il Flamengo lo rivorrebbe fortemente, tanto da aver messo sul piatto un’offerta capace di far tentennare i Pozzo. Ricordiamo come il contratto di Samir ha scadenza nel 2022.