Okaka torna in Italia, colpo Udinese per l’attacco

Calciomercato Udinese, colpo per l’attacco: è fatta per l’arrivo di Stefano Okaka dal Watford, ecco i dettagli dell’accordo

Il mercato di gennaio ha preso oggi il via, l’Udinese piazza subito il colpo per l’attacco: secondo quanto riporta Sky Sport, i friulani si sono assicurati le prestazioni di Stefano Okaka. Poco utilizzato dal Watford, appena 22′ in Premier League, il 29enne è pronto a tornare in Italia: operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto, ufficialità attesa nelle prossime ore. E non è da escludere una partenza: il polacco Łukasz Teodorczyk potrebbe preparare la valigia e salutare dopo appena sei mesi…