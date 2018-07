Calciomercato Udinese, occhi su Cristian Zapata

L’Udinese è a caccia di rinforzi per il nuovo tecnico Miguel Cardoso, ex Rio Ave e successore di Igor Tudor. Dopo la cessione di entrambi i suoi portieri (Meret e Karnezis) al Napoli e di uno dei suoi migliori giocatori, Jankto, alla Sampdoria, la squadra friulana è ora a caccia di un difensore centrale d’esperienza.

Il nome più gettonato è quello di Cristian Zapata del Milan, costantemente dato tra i partenti in ogni sessione di mercato. Per il colombiano sarebbe un ritorno dopo aver vissuto in bianconero ben 6 anni, dal 2005 al 2011. Non sarà una trattativa facile vista la stima dei rossoneri per il centrale, ma il d.s. Gerolin farà di tutto per regalare al nuovo tecnico l’esperienza giusta per vivere un anno con meno sofferenze di quello passato, con la retrocessione sfiorata fino all’ultima giornata. L’alternativa al colombiano è un altro milanista, Gustavo Gomez, dove però ci sarà da battere la forte concorrenza del Boca Juniors