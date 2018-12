Ufficiale: Ronaldinho torna in campo (per una partita)

Ufficiale: Ronaldinho torna in campo con i messicani de El Cinco Estrellas Club Deportivo per… una partita (amichevole) il prossimo 3 dicembre. Il futuro del brasiliano tra un anno dovrebbe essere musicale

Ronaldinho torna in campo, ma lo fa per una sola partita. L’ex asso del Barcellona ha firmato un contratto con il club di terza divisione messicana de El Cinco Estrellas Club Deportivo. Il brasiliano è stato annunciato con tanto di foto con presentazione su Facebook, ma come detto giocherà con la squadra messicana per una sola partita, amichevole, il prossimo 3 dicembre. Di fatto si tratta dell’ennesima presenza a gettone di Ronaldinho, che dovrebbe intraprendere a breve una carriera da dirigente nel Barcellona, anche se ufficialmente non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. Per l’ex Milan l’esperienza in Messico non è nuova: qualche anno fa ebbe un’esperienza finita dopo poco col Queretaro.

MERCATO: RONALDINHO, IL FUTURO È MUSICALE – Qualche tempo fa Dinho aveva annunciato di volersi dedicare al calcio ancora per un anno (probabilmente il prossimo), prima di ritirarsi definitivamente per intraprendere poi una carriera musicale, come produttore e cantante. La sua ultima esperienza da giocatore vero è proprio è di circa un anno fa, quando chiuse dopo una manciata di minuti il suo contratto con la Fluminense.