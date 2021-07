Calciomercato Venezia: obiettivo Niang. In difesa si sogna Caldara

Il Venezia attivo sul mercato: il club vorrebbe chiudere due operazioni. Sondato Niang in attacco mentre si sogna Caldara

Il Venezia lavora sul mercato per essere protagonista anche in Serie A. La dirigenza del club starebbe pensando a due colpi che conoscono bene la Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport i lagunari sarebbero interessati a M’Baye Niang in attacco. L’ex Milan e Torino, ora all’Al Ahli: il Venezia vorrebbe capire la fattibilità dell’operazione.

In difesa invece si sogna Mattia Caldara: colloqui con il Milan per il difensore che potrebbe rilanciarsi sotto la guida di Zanetti.