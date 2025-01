Calciomercato Venezia, si cercano rinforzi in attacco: opzione Bonfanti dal Pisa

Calciomercato Venezia, i lagunari alla ricerca di un rinforzo in attacco: piace il profilo di Nicholas Bonfanti, in uscita dal Pisa

Il Venezia al lavoro sul calciomercato per trovare un nuovo rinforzo in attacco e, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza lagunare ha messo nel mirino Nicholas Bonfanti.

22 anni del Pisa, nell’ultimo periodo è finito ai margini del progetto di Filippo Inzaghi, che nelle ultime cinque giornate lo ha tenuto in panchina per quattro volte. L’attaccante si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova squadra e il Venezia ci sta pensando.