Calciomercato Verona, tra ACQUISTI e CESSIONI: la situazione in casa gialloblu, tanti affari con la Lazio. C’è anche una TRATTATIVA in entrata già AVVIATA

Ci sono diversi nomi e novità per il calciomercato del Verona, reduce da una salvezza ottenuta nelle ultime giornate

Il calciomercato del Verona si sta definitivamente per sbloccare. Tante le questioni sul tavolo, sia sul fronte acquisti che su quello del cessioni. Proprio grazie ai vari addii che gli scaligeri si rilanceranno sul mercato.

Noslin e Cabal, protagonisti della salvezza, dovrebbe andare alla Lazio per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni. Ottimo l’affare Tomas Suslov, riscattato e ora diventato oggetto pregiato sul mercato. Infine ci sarebbero Atalanta e Monza su Montipò.

I primi nomi riguarda i movimenti entrata invece sono vari e tutti dall’Italia. Come ad esempio il centrocampista Kastanos, con tanto di trattativa già avviata, e anche lo svincolato Murru potrebbe essere due valide opzioni. Cancellieri dalla Lazio potrebbe essere inserito nell’affare Noslin-Cabal mentre dal Napoli stuzzica l’idea Natan, impiegato poco e spesso fuori ruolo in questo suo primo anno in Serie A.