Calciomercato Verona: dalla Juve arriva Wesley

Il terzino sinistro ex Flamengo Wesley arriva all’Hellas dalla Juve in prestito. In Brasile è famoso per la sua velocità

Il Verona aggiunge cavalli al proprio motore per l’obiettivo salvezza. Dalla Juve arriva infatti in prestito Wesley, laterale classe 2000, soprannominato Gasolina in Brasile per la sua velocità sulla fascia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport i bianconeri lo avevano portato in Italia pochi mesi fa a parametro zero, dopo che il terzino sinistro aveva lasciato il Flamengo, grazie all’accordo con l’agente Mino Raiola.