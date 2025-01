Calciomercato Verona, clamoroso ritorno di Ngonge dal Napoli. I gialloblu studiano questa formula - Calcio News 24

Calciomercato Verona, possibile ritorno di Ngonge in prestito dal Napoli dopo l’annata flop con Antonio Conte in panchina

Sfruttare ogni singola occasione. Questo è l’obiettivo del calciomercato Verona dove nonostante la classifica delicata si tenta di portare entusiasmo in una lotta salvezza troppo combattuta per essere ignorata. Quale sarà il prossimo colpo?

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullá, il Verona sta tentando di far ritornare Ngonge in prestito visto il poco spazio con Antonio Conte in panchina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.