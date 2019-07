Calciomercato Verona: presentata nuova offerta per Ciano, i dettagli

L’Hellas Verona insiste per Camillo Ciano: presentata una nuova offerta al Frosinone per l’attaccante. I dettagli

L’Hellas Verona ha messo come primo nome sulla per rinforzare l’attacco quello di Camillo Ciano. Juric stravede per il centravanti ciociaro e ha chiesto uno sforzo alla proprietà veneta per provare ad acquistarlo.

L’ostacolo più grande è proprio il Frosinone che non vuole far partire il giocatore ritenuto fondamentale da Alessandro Nesta. Come riporta Sky, il Verona ha aumentato l’offerta salendo a 2 milioni di euro per il giocatore e ora attende una risposta dal Frosinone.