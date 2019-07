Calciomercato Verona, un nuovo portiere alla corte di Juric per aumentare la concorrenza interna a Silvestri

Colpo in entrata per il Verona. Ormai vicinissimo a mettere nero su bianco l’accordo con l’Atalanta per Boris Radunovic.

Il portiere degli orobici, la scorsa stagione in prestito alla Salernitana, dovrebbe sbarcare in casa Hellas con la formula di una cessione temporanea. Per disputare la prossima stagione come alternativa di Silvestri.