Calciomercato Verona, tutto su Frabotta: può essere l’erede di Dimarco

Calciomercato Verona: il club scaligero è alla ricerca dell’erede di Dimarco e potrebbe puntare su Frabotta della Juventus

L’Atalanta non ha stretto la morsa per Gianluca Frabotta chiudendo invece l’operazione Pezzella con il Parma per il ruolo di vice Gosens. Ma il terzino della Juventus potrebbe comunque partire per restare in Serie A.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, resta ancora viva l’ipotesi Hellas Verona per Frabotta: Di Francesco potrebbe sfruttarne le qualità nel 3-4-3- visto nelle prime uscite raccogliendo dunque l’eredità di Dimarco, rimasto all’Inter.