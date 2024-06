Calhanoglu Bayern Monaco, Biasin FA CHIAREZZA: «Corteggiamento VECCHIO DI TRE MESI. La sua volontà è molto chiara…»

Il Bayern Monaco fa sul serio per Calhanoglu. Vincent Kompany, nuovo allenatore dei bavaresi, avrebbe individuato infatti lui e Palinha i rinforzi perfetti per il suo centrocampo. Fabrizio Biasin, in merito alla questione, ha voluto fare chiarezza. Di seguito le sue dichiarazioni.

BIASIN SU CALHANOGLU – «Il corteggiamento del Bayern Monaco a Calhanoglu è vecchio di tre mesi. Il turco ha correttamente avvisato l’Inter facendo presente che il suo desiderio è quello di restare in nerazzurro con un prolungamento di contratto (un anno). Il Bayern Monaco, ad, oggi, non ha ancora formulato nessuna offerta. Preghiamo insieme».