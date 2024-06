Calhanoglu Bayern Monaco, pronto il NUOVO CONTRATTO della squadra tedesca. Le CIFRE

Calhanoglu Bayern Monaco, i tedeschi spingono per il centrocampista dell’Inter. PRONTO IL NUOVO CONTRATTO

Secondo quanto riportato da Schira, Calhanoglu potrebbe essere ingaggiato dal Bayern Monaco in vista della prossima stagione di calciomercato. Ecco il punto

#BayernMunich spingono per provare a ingaggiare Hakan #Calhanoglu e hanno già presentato un’offerta importante per il centrocampista turco. Contratto pronto di 4 anni con aumento di stipendio. Il contratto di Calha con #Inter scade nel 2027 (6M/anno). Il Bayern sta preparando un’offerta ufficiale per l’Inter