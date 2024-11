Calhanoglu, piove sul bagnato: dopo l’infortunio ora rischia anche la squalifica per il caso ultras, le ultime

Settimana da dimenticare per Calhanoglu: all’infortunio subito con la nazionale turca arriva anche la possibile squalifica per il caso ultras dell’Inter

Per Calhanoglu è una stagione, fin qui, non nata sotto una buona stella. Il centrocampista turco dell’Inter infatti oltre ad avere rimediato un infortunio con la Nazionale turca che ha fatto temere il peggio, potrebbe andare incontro ad una squalifica nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” come riporta anche Tuttosport.

In merito proprio a quest’ultimo punto, che rappresenta il caso più spinoso, ci sarebbero conseguenze abbastanza gravi per l’interista. Il giocatore essendosi assunto la responsabilità dei rapporti con Marco Ferdico, allora uno dei capi della Curva Nord, a titolo personale e contro il parere della dirigenza potrebbe ricevere una pesante ammenda e una squalifica di 2/3 giornate. Dunque una stagione da dimenticare o quasi per Calhanoglu che già in estate aveva fatto parlare di sé per un presunto flirt con il Bayern Monaco poi rivelatosi privo di fondamenta.