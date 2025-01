Calhanoglu, possibilità di essere convocato per Milan Inter? Ecco la situazione attuale del centrocampista

Calhanoglu ci sarà per il derby? La situazione per quanto concerne la sua convocazione per Milan Inter e le idee di Inzaghi a centrocampo

Hakan Calhanoglu scalpita per tornare tra i convocati e anche in campo nel derby di domenica tra Milan ed Inter.

Secondo Tuttosport Zielinski e Asllani restano in pole per una maglia da titolare in cabina di regia ma molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dello stesso Inzaghi negli allenamenti di oggi e dei prossimi giorni.

CALHANOGLU – «Dal derby di Supercoppa, a quello di campionato. Hakan Calhanoglu, infortunatosi proprio nella sfida di Riad tra Inter e Milan, coltiva ancora la speranza di poter essere il jolly che non ti aspetti e magari un attore protagonista per i nerazzurri questa domenica nella “sua” partita. Il turco ci tiene tantissimo ad essere presente alla sfida con i rossoneri e nonostante il solo problema al polpaccio indichi comunque la maggior cautela possibile, l’ex di turno cercherà di strappare quantomeno una convocazione per la stracittadina».