Calhanoglu, cambia tutto: non è più incedibile

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri. Il turco non è più considerato incedibile

Hakan Calhanoglu non è più incedibile! Il centrocampista del Milan, uno dei punti di forza del Milan di Gattuso nella passata stagione, sta faticando a imporsi in questa nuova annata e il successivo cambio di modulo lo ha penalizzato ulteriormente. Il club rossonero attende la decisione ella Camera Giudicante dell’Uefa (udienza martedì prossimo, sentenza attesa per i primi di dicembre) e oltre a una sanzione economica potrebbero essere fissati dei paletti sul mercato e in primavera potrebbe esserci un altro round davanti all’organismo europeo, stavolta per triennio 2015-18, che, con ogni probabilità, produrrà un settlement agreement. Secondo Il Corriere dello Sport, potrebbero esserci delle cessioni importanti nelle prossime sessioni di mercato.

Suso è uno degli elementi migliori, ha molto mercato ma il giocatore, salvo sorprese, dovrebbe rimanere. Attenzione a Calhanoglu e Kessié. Dalla Germania sono iniziate a circolare le prime voci con Lipsia ed Eintracht Francoforte pronte a bussare alle porte rossonere. Il Milan però deve ricevere un’offerta sostanziosa perché ha investito 24 milioni di euro per strappare il turco al Bayer Leverkusen. Le prestazioni negative di Cala sono un elemento in più da tenere in considerazione. Più complicata la partenza di Kessié, fondamentale per Gattuso.