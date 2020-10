Callejon: «La Fiorentina mi piace. Eredità Chiesa? Io sono José»

José Callejon ha speso le prime parole da calciatore della Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex esterno del Napoli

José Callejon, prossimo calciatore della Fiorentina, ha speso le prime parole in viola ai microfoni di Sky Sport.

«Ho voglia di fare bene, mi sono allenato a casa da solo per due mesi e la sosta mi permetterà di essere a disposizione del mister. Mi piace la Fiorentina, Firenze è una bellissima città. Stare in Italia è importante per me e la mia famiglia. Sono contento. Eredità Chiesa? Io sono Callejon. Lui è forte e farà bene ovunque andrà perché è un grandissimo giocatore. Io voglio fare il mio lavoro e accontentare i tifosi».