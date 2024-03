Napoli-Torino, l’analisi di Calvarese: «Orsato? Faremo fatica a trovarne uno come lui»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Orsato nella partita tra Napoli e Torino

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Orsato nella partita tra Napoli e Torino. Le sue dichiarazioni:

ANALISI – «Una settimana fa, le furenti polemiche di Cairo dopo Torino-Fiorentina, e la risposta di Rocchi, che aveva fermato Marchetti. Questa settimana, il designatore ha scelto di mettersi al riparo da ogni rischio con la scelta di Orsato (e di Valeri al Var) per il match del Maradona tra Napoli e Torino. Il direttore di gara di Schio adotta la solita gestione “all’europea”, fischiando 22 falli. Inoltre riesce sempre a chiarire le sue decisioni con una gestualità tutta sua ma molto esplicativa. Complessivamente sono quattro i gialli (curiosamente tutti nel primo tempo), due per parte e tutti corretti: J. Jesus e Osimhen tra le fila del Napoli, Buongiorno e Zapata per i granata. Nel finale, il corpo a corpo nell’area di rigore tra Buongiorno e Osimhen: troppo poco per giustificare un intervento dell’arbitro o eventualmente del Var. Faremo fatica, dopo questa estate, a trovare un arbitro della personalità di Orsato».