Cambiaso, l’agente SVELA: «Era PREOCCUPATO di giocare nella Juve, su Thiago Motta mi dice QUESTO…»

Le parole di Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, sul futuro dell’esterno ex Genoa alla Juventus. I dettagli

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Tuttosport del futuro dell’esterno della Juventus.

COME E’ CAMBIATO – «Con Thiago è diventato uno dei primi terzini sinistri che taglia per entrare in mezzo al campo. Prima si preoccupava della sua fascia e avere la meglio suol dirimpettaio. Ora non più, si accentra come mezzala e libera spazio per la punta esterna, vedi cosa succede con Chiesa. Andrea è stato velocissimo ad apprendere questo tipo di giocate».

RETROSCENA – «Andrea era un po’ preoccupato di giocare nella Juve perché comunque si stratta di un club unico, anche se sapeva di poter fare bene con la sua personalità e il suo gioco particolare».

RINNOVO – «Il contratto rinnovato è stato semplice, quando c’è intelligenza tra le parti, tutto diventa semplice. Abbiamo riscontrato disponibilità totale anche da parte della Juve che ci ha mostrato stima, amore e voglia di evidenziare i valori tecnici e umani di Andrea».

THIAGO MOTTA – «Thiago porterà le sue idee alla Juve e poi la tempistica di applicazione dipenderà dai giocatori. Mi torna in mente Sacchi che per trasmettere i suoi convincimenti fece vedere le videocassette del compianto Signorini a Baresi. Lui si mise subito a ridere ma poi ricordiamoci la sinfonia del Milan. Io dico che il livello dei giocatori della Juventus è maggiore rispetto a quello del Bologna per cui mi aspetto che imparino più in fretta e forse anche meglio grazie alla loro tecnica. Del resto Thiago sa far diventare abilissimi giocatori normali per cui…».