Cambiaso: «Futuro? Aspetto di vedere cosa accadrà. Fanno piacere gli accostamenti alle big»

Andrea Cambiaso, esterno del Genoa e uomo mercato, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Il fatto che il mio nome appaia accanto a quello dei grandi club per me è un privilegio e un onore. Fa piacere, ma vivo la cosa in modo sereno. Crescita? E’ stato tutto molto veloce. Non riesco neppure a rendermi conto della situazione. Aspetto di vedere cosa accadrà. A diciassette non ero pronto per la Primavera e il ds Taldo mi mandò in D. Fu una scelta giustissima e mi ha forgiato. Genoa? Non bisogna confondere il tifo con il lavoro. La mia genoanità rimarrà tale, ma il lavoro lo prendo seriamente. Idoli? Prima ero innamorato di Dybala, ora anche di Cancelo».