Italia Belgio, Cambiaso commenta: «Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Primo gol? Molto contento»

Cambiaso dopo Italia Belgio: le parole del terzino bianconero dopo il match con gli Azzurri e il primo gol

Il bianconero Andrea Cambiaso ha parlato alla Rai dopo il match di Nations League tra Italia e Belgio. Ecco le dichiarazioni

PAROLE– «Peccato perchè abbiamo fatto circa quaranta minuti alla grande, in 11 contro 11 non so come sarebbe potuta finire. Primo gol con gli azzurri? Abbiamo fatto tante cose belle stasera. Io personalmente non ci credevo al momento del gol, sono molto contento. Esterni? Abbiamo fatto bene anche in quando eravamo in 10, meritavamo di più anche dal punto di vista dell’atteggiamento».