Cambiaso Manchester City, Pedullà commenta: «Il rapporto con la Juventus non è saldo come prima»

Cambiaso Manchester City, Pedullà: «Il rapporto con la Juventus non è saldo come prima». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto sulla possibile cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City. Il rapporto tra il giocatore e i bianconeri non sarebbe più quello di prima e, per questo, non è possibile escludere mosse a sorpresa del mercato Juve già a gennaio.

C’è già stata l’apertura al trasferimento in Inghilterra da parte dell’esterno, per il quale servirà però un’offerta irrinunciabile. 60 milioni più bonus potrebbero bastare, magari non si dovrà arrivare ai famosi 80. Quello che è sicuro, per ora, è che stasera il ragazzo sarà titolare contro i rossoneri.