Vanoli-Torino, Camolese: «Le novità tattiche stanno funzionando, ecco COSA PIACE. Coco molto bene, ADAMS partner IDEALE di ZAPATA ma non dimenticate un ALTRO giocatore»

Le parole di Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, sul nuovo progetto granata con Paolo Vanoli

Giancarlo Camolese, 63 anni, è stato alla guida del Torino in diverse circostanze. Il Corriere della Sera lo ha interrogato su questo buono inizio della squadra granata, che ha raccolto un pari e 2 vittorie nelle prime 3 giornate.

LE NOVITA’ TATTICHE – «Non vediamo più giocare uomo su uomo a tutto campo. Bella intuizione Linetty davanti alla difesa, mossa che dà maggiori libertà per Ricci e Ilic. E poi le due punte giocano molto vicine».

COCO EREDE DI BUONGIORNO – «Si è inserito molto bene, e poi quando un difensore trova il gol è sempre un valore in più. La solidità difensiva lo scorso anno faceva la differenza, il problema era trovare il gol».

ADAMS PARTNER IDEALE DI ZAPATA – «Sì, si vede che si cercano molto. In campo si vedono cose che vengono provate in allenamento, penso al gol di Ilic contro l’Atalanta, nato da un ottimo duetto tra Zapata e Adams. Ma non dimentico Sanabria: anche lui darà un contributo importante».

MILINKOVIC-SAVIC – «Nell’opinione di molti tifosi pesano le incertezze nel derby dell’anno scorso, ma è reduce da un buon campionato ed è ripartito bene, mettendo qualche ciliegina, come il rigore parato a Pasalic. Già nella scorsa Serie A, insieme a tutta la difesa, ha fatto molto bene, raccogliendo un’infinità di clean sheet. Nel Toro ci sono delle maglie che sono più pesanti di altre, quella del portiere lo è, ma lui, secondo me, sta migliorando ancora, e ne è sicuramente degno».