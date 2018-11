Campedelli, stoccata a Ventura: «Le sue parole mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro»

Ventura ha lasciato il Chievo Verona. Una storia finita male. Il presidente del club Campedelli non ha gradito

Botta e risposta a distanza tra il presidente del Chievo Verona Campedelli e Gian Piero Ventura. La storia tra il tecnico e il club clivense è durata poco ed è finita male. Dimissioni da parte dell’ex ct comunicate alla squadra e alla società nel post gara del match pareggiato con il Bologna e conseguente risoluzione contrattuale. Ieri l’ufficialità, oggi la presentazione di Mimmo Di Carlo, nuovo allenatore del Chievo, arrivato a Verona per la terza volta. Il presidente dei clivensi non ha gradito il comportamento dell’ex commissario tecnico e non le ha mandate a dire.

Queste le parole di Campedelli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Di Carlo: «Non voglio più presentare allenatori per quest’anno. Non mi guardo indietro, conta solo il Chievo. Le parole di Ventura mi entrano da un orecchio, che è grande, e mi escono dall’altra, che è pure grande. Io non voglio commentare le sue parole, ognuno si prende le proprie responsabilità ed è responsabile delle proprie scelte. Ora pensiamo al futuro, sono contento del ritorno a casa di Mimmo Di Carlo». Chiaro il messaggio del presidente all’ormai ex tecnico.