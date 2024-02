Psg, Psv e… ecco chi vincerà i principali campionati europei

I principali favoriti dei vari campionati europei: ecco cosa dicono le quote degli scommettitori sui potenziali vincitori

I campionati stanno entrando nel vivo, anche se non siamo proprio ancora nella fase dello sprint. Ma se le quote degli scommettitori interpretano le opinioni correnti, ecco chi sono i grandi favoriti nella corsa per il titolo nei vari campionati europei. La fonte è lottomatica.it.

SERIE A – Un punto di vantaggio con una gara di meno: ecco come si presenta l’Inter allo scontro diretto con la Juventus. Questo la rende accreditata del triplo delle possibilità sui rivali: 1.25 vs 3.75. Come dire: questo scudetto lo può perdere solo Inzaghi.

PREMIER LEAGUE – Nonostante il +5 sul Manchester City, che però deve recuperare una gara, il Liverpool di Klopp è accreditato di un 3.00, a fronte dell’1.65 del favoritissimo Manchester City. L’Arsenal, appaiato ai Citizens, ha un sogno di primato che vale tantissimo: 10.00.

BUNDESLIGA – Le storiche certezze del Bayern, da 11 campione di Germania senza soluzione di continuità, sono leggermente incrinate dall’avere trovato un avversario che sta mostrando grande coerenza di comportamento: il Bayer Leverkusen. I 2 punti di vantaggio non bastano a Xabi Alonso per essere favorito (2.25), ma sono quanto basta perché Tuchel non lo sia troppo (1.60).

LIGA – Pronostico netto, anche se il Real Madrid deve aspettare il recupero di stasera col Getafe per sapere se va in testa. Blancos a 1.15, la sorpresa Girona a 6.00, tutte le altre sostanzialmente fuori dai giochi.

LIGUE 1 – Il margine di 6 punti del Psg sul Nizza, oltre al potenziale tecnico di Mbappé e compagni, fa sì che quello francese sia il campionato più scontato del mondo. A meno di essere Al-Kheilafi, che possiede capitali tali da poter accettare margini di guadagno anche minimi, puntare sulla squadra significa vincere un modestissimo 1.02, praticamente nulla.

EREDIVISIE – C’è un altro campionato sulla falsariga della Ligue 1 ed è quello olandese. Anche qui il capoclassifica ha un 1.02 di quota. Del resto, si può ragionevolmente pensare che il Psv possa non trionfare trovandosi 12 punti sopra il Feyenoord e avendo vinto 17 delle 18 partite disputate?.

Se i pronostici venissero rispettati, tra lo scorso anno e quello attuale il ricambio al vertice dei 6 principali tornei europei sarebbe del 50%: Napoli-Inter, Barcellona-Real Madrid e Feyenoord-Psv. Per Manchester City, Bayern e Psv si tratterebbe di una conferma, l’ennesima.