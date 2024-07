Cancelo Barcellona: il terzino spinge per il trasferimento, le ultime

Joao Cancelo spinge per il trasferimento a titolo definitivo al Barcellona: la volontà del terzino del Manchester City e dei blaugrana

Il futuro di Joao Cancelo resta tutto da definire. Il terzino portoghese di proprietà del Manchester City da anni ha rotto con Guardiola: da qui nascono i prestiti prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona.

Ora, secondo il Mundo Deportivo, il calciatore ex Inter e Juve starebbe spingendo in prima persona per trasferirsi a titolo definitivo ai blaugrana, ma ad oggi non ha trovato sponda nei catalani, che non intendono fare un investimento importante per il giocatore.