Decisivo contro le grandi: il caso di Antonio Candreva e il paradosso della Salernitana

Antonio Candreva con il gol al Milan ha segnato l’ennesimo contro le big: il paradosso della Salernitana

É immaginabile che a Salerno si facciano anche in queste ore di festività le tabelle per arrivare a una conseguire una non facile salvezza. Ed è probabile che si metta nel conto di fare punti con le pari grado. In realtà, vedendo il contributo offensivo del suo leader, nonché miglior goleador e uomo assist, è con le grandi che lui sa fare la differenza.

Antonio Candreva ha aperto la stagione segnando alla Roma una doppietta, ha colpito la Lazio e ha segnato con il Milan venerdì scorso per un totale di 5 punti. Un autentico paradosso, tenendo conto che la squadra ne ha raccolti solo 9 in totale.