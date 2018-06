E’ durata 8 giorni l’esperienza di Sinisa Mihajlovic da allenatore dello Sporting Clube de Portugal

La sensazione che la società lusitana di Lisbona sia una polveriera c’è ed è avvalorata da quanto è accaduto nelle ultime settimane. La mancata qualificazione di Rui Patricio e compagni alla prossima Champions League è stata la causa scatenante dell’aggressione dei tifosi, se così si può definirli, ai danni di alcuni calciatori, i quali poi hanno chiesto la rescissione contrattuale dei rispettivi contratti. Poi il 18 giugno, è arrivata la nomina di Sinisa Mihajlovic come nuovo allenatore.

Il tecnico, dopo aver firmato un contratto triennale, sintomo di un progetto a lungo termine, sarebbe stato sollevato dall’incarico per motivi ancora tutti da chiarire. Potrebbe centrare Bruno de Carvalho, il presidente del club con cui il serbo ha trovato l’accordo. Adesso che quest’ultimo non ricopre più questa figura, la società, facendo leva su dei cavilli presenti nell’accordo, potrebbe quindi esonerarlo. Miha, nel mentre, per non subire un ulteriore beffa, avrebbe già chiesto un corrispettivo economico. La notizia sia chiaro, non è ancora ufficiale, ma se trovasse conferma, avrebbe davvero del paradossale visto che Mihajlovic sarebbe esonerato dopo non aver allenato nemmeno una volta la sua nuova squadra.