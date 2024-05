Capello: «Ecco qual è il giocatore che serve all’ATALANTA. Gasperini ha fatto un enorme lavoro con SCAMACCA e DE KETELAERE. E adesso può fare il salto di qualità se aggiunge una COSA»

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Atalanta di Gasperini, del suo lavoro e della vittoria in Europa

L’Atalanta che vince l’Europa League e la trattativa Percassi-Gasperini per capire se il loro rapporto proseguirà su nuove basi. Sono due temi che hanno occupato la settimana. Li affronta Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport, proiettandosi al futuro.

COSA SERVE ALL’ATALANTA – «Il primo innesto che farei io è un uomo di fascia con grande passo. Ha visto l’altra sera Frimpong del Leverkusen? Ecco, in Serie A non ti capita spesso di giocare contro calciatori così veloci, ma già se dovessi affrontare il Real Madrid in Supercoppa europea avresti bisogno di un terzino che regga quei ritmi soprattutto difensivamente. In generale, aggiungerei velocità alla squadra. Al resto ci penserebbe Gasperini, che è un mago nel vedere e sfruttare la potenzialità dei calciatori. Ha presente Scamacca e CDK?».

GASPERINI PIU’ “LIBERO” DOPO LA VITTORIA – «Penso di sì. Di sicuro si è tolto un bel sassolino dalla scarpa. E pure per il gruppo vincere porterà ulteriore maturità. Per questo la Dea sarà rivale ancora più credibile il prossimo anno»