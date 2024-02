Capello: «Milan, Atalanta e Roma: ecco come andranno gli ottavi di Europa League»

Capello, ex tecnico e ora opinionista, ha analizzato a La Gazzetta dello Sport i sorteggi dell’Europa partendo dalle italiane

Sporting-Atalanta, Roma-Brighton e Milan-Slavia Praga: sono questi i confronti estratti dall’urna per gli ottavi di finale di Europa League. Per La Gazzetta dello Sport li ha analizzati Fabio Capello.

LO SLAVIA PRAGA SEGNA TANTO – «E può diventare pericoloso se il Milan non troverà l’equilibrio che gli manca. Le squadre che subiscono pochi gol, oltre ad avere grandi difensori, hanno un grande equilibrio tattico: i rossoneri a volte sembrano troppo esposti in avanti, il centrocampo fatica e la difesa va in sofferenza».

IL TURNOVER DI PIOLI – «Io dico solo una cosa: il turnover può funzionare anche durante la partita. Cambiare 5-6 giocatori dall’inizio è un rischio, ruotare nei 90 minuti invece…».

ATALANTA FAVORITA PER LA VITTORIA – «Io ho l’impressione che l’Atalanta sia la squadra italiana più strutturata. È continua, non ha cali, ha giocatori in salute. Milan e Roma, pur essendo squadre ricche di talento, vivono soprattutto di fiammate».

DE ROSSI E DE ZERBI – «Troppo presto per metterli a confronto. De Zerbi ha un grande merito: fa valere le sue idee dovunque alleni, lo ha fatto in Italia al Sassuolo, in Ucraina con lo Shakhtar e ora in Premier. De Rossi è stato bravo a mettere i giocatori a proprio agio… responsabilizzandoli. La squadra aveva bisogno di questo»