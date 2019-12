Capello su Ibrahimovic: «Farà da stimolo a chi gli sta vicino»

Capello parla del ritorno di Ibrahimovic al Milan: «Fa giocare bene coloro che gli stanno vicino. Può far fatica ad entrare in forma»

Dopo il ritorno ufficiale di Zlatan Ibrahimovic al Milan, il suo ex allenatore Fabio Capello ha voluto esprimere il suo pensiero. Ecco le parole del tecnico ai microfono di Rai Due:

«Non giocando da mesi, uno grande come lui faticherà ad entrare in forma in breve tempo però ha una qualità superiore rispetto a tutti gli altri. Può giocare con Piatek e Leao? Bisogna vedere se gli altri possono giocare con lui. Di certo Ibrahimovic fa giocare bene coloro che gli gli stanno vicini, è la sua capacità».