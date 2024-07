Capello: «Chiesa-Roma? Perfetto per OGNI squadra. Mi aspetto QUESTO scambio con la Juve»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sull’interesse della Roma per Federico Chiesa dalla Juventus. Tutti i dettagli

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport interesse della Roma per Federico Chiesa e delle possibili operazioni di mercato con la Juventus.

CHIESA ALLA ROMA – «Federico lo vedrei bene in qualsiasi squadra, è un giocatore che ha cambio di ritmo, uno contro uno e salta l’uomo. El Shaarawy, come abbiamo visto anche all’Europeo, è un esterno che corre e copre, uno che garantisce equilibrio».

SCAMBIO CON ABRAHAM – «Sono convinto che Abraham abbia le potenzialità per dare qualcosa in più. Può essere una buona idea, ma dipende da come Thiago Motta vorrà gestire Vlahovic e in generale l’attacco. I rinforzi vanno concordati con l’allenatore».