Caprari: «Abbiamo fatto capire che il nostro campionato non è finito». Le parole dell’attaccante del Verona

Gianluca Caprari a DAZN dopo Atalanta-Verona.

VITTORIA – «E’ una bella sensazione, volevamo questa vittoria per far capire che non era finito il nostro campionato. Dopo la sconfitta di Milano c’erano un po’ di strascichi…».

MOMENTO – «Ci divertiamo quando stiamo bene. Questa squadra ha qualità e questa è la conferma. Abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO. – «Se continuiamo a lavorare così bene, ce ne sono. Abbiamo tanta qualità».

TUDOR – «Ti bacchetta quando c’è da bacchettare ed elogia quando c’è da elogiare. Dobbiamo ringraziare il mister, ma anche lui ha trovato una squadra di qualità».

OBIETTIVI – «Dobbiamo cercare di vincerne il più possibile, poi vedremo che succede».