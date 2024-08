Atalanta, senti Carnesecchi: «Vincere ogni match per non avere rimpianti. Vogliamo FARE BENE»

Le parole del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha voluto commentare così quella che sarà la nuova stagione nerazzurra

Ai canali ufficiali della squadra, il portiere dell’Atalanta Carnesecchi ha voluto presentare così quella che sarà la nuova stagione orobica.

«Siamo uniti qui in ritiro: siamo contenti e stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti al campionato. Giocare tante partite penso sia il sogno di qualsiasi calciatore: una premiazione di quello che l’anno scorso abbiamo fatto. Le amichevoli sono fondamentali per noi che ti fanno portare stimoli e ovviamente quello che sarà il percorso di questa stagione: dobbiamo sempre dare il meglio. All’Atalanta non manca l’entusiasmo, e non dobbiamo avere rimpianti».