Carrarese-Vicenza: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Marmi va in scena la finale dei playoff di Serie C tra Carrarese e Vicenza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Marmi di Carrara va in scena il ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Carrarese e Vicenza. Dopo lo 0-0 dell’andata, le squadre si giocano l’accesso al campionato cadetto in quest’ultima partita. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Carrarese-Vicenza, le probabili formazioni

CARRARESE(3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Belloni, Zuelli, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Finotto. All. Dal Canto.

VICENZA (3-4-3): Confente; Cuomo, Sandon, Laezza; De Col, Cavion, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari, Delle Monache. All. Vecchi.

Carrarese-Vicenza: orario e dove vederla

Carrarese-Vicenza si gioca alle 17:30 di domenica 9 giugno e sarà valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Calcio (canale numero 251). Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.