Carvajal: «FUTURO? Dopo il Real Madrid ho già deciso che andrò in QUESTA squadra»

Le parole di Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, sul suo futuro dopo la prossima stagione con i blancos

Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, ha parlato a The Athletic del futuro dei blancos.

FUTURO – «Dopo il Real Madrid non rimarrò in Europa. Tra le alternative ci sono Stati Uniti, Qatar e Arabia Saudita. Ritiro? Ancora non ci penso. Il rapporto con il Real Madrid è molto trasparente. Se entrambi vorremmo, continueremo insieme ancora per tanti anni».

SEGRETI – «La kickboxing è la chiave giusta per il mio benessere e per gli infortuni. Sono fiero di essere riuscito a superare i momenti di difficoltà. Quando cadi e ti rialzi, le cose hanno un sapore diverso».