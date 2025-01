Casadei Torino, ecco le cifre dell’affare: la percentuale sulla rivendita

Casadei Torino, ecco svelate le cifre dell’affare, la percentuale sulla rivendita, così i granata hanno superato la concorrenza della Lazio

Casadei Torino, un accostamento di parole al quale i tifosi granata abiteranno ad ascoltare. Come riportato da Alfredo Pedullà sui propri portali, i granata avrebbero superato la concorrenza della Lazio proprio nelle ultime ore. Le cifre? Si parla di 13 milioni e 20-25 per cento da eventuale futura vendita, così l’esperto di calciomercato:

CASADEI TORINO – «Il suo intermediario Facchinetti ha parcheggiato nei giorni scorsi nei pressi della sede granata, postando una foto all’ora di pranzo in un ristorante. Ora in arrivo il via libera del Chelsea, più o meno alla stessa cifra della Lazio (13 milioni e 20-25 per cento da eventuale futura vendita). Lazio bruciata, anche per le solite problematiche su commissioni, eventuali e varie. La solita musica, insomma».