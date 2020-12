Casillas lancia la sfida a CR750: «Puoi fare di meglio»

Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 750 e punta già gli 800. Il suo ex compagno di squadra Iker Casillas lo sfida a fare meglio.

«Solo 750? puoi fare di meglio» il bel post di Iker su Twitter. Siamo sicuri che CR750 avrà preso molto seriamente la sfida e avrà già iniziato a pensare al prossimo traguardo.

Only 750? You can do better!! 😏 https://t.co/7UecYADeXe

— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020