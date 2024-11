Casini polemico: «La Serie A presenterà ricorso a questa proposta. I fatti dicono altro sulla situazione»

Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo l’approvazione della modifica dello Statuto FIGC attuata da Gravina

A fronte dell’approvazione della modifica fatta nei confronti dello Statuto FIGC (voluto da Gabriele Gravina), il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «E’ stata approvata la proposta federale così come era stata presentata e da un certo punto di vista è un’occasione mancata. L’obiettivo era quello di ripristinare un equilibrio che negli anni si era perso a sfavore della Serie A. E’ passata una proposta che vede la Serie A avere un Consigliere Federale in più e un diritto di veto che prima non aveva. Avremmo preferito anche un diritto di proposta senza veto: non abbiamo votato a favore di questa proposta, c’è stata compattezza nel non votare a favore. Stiamo ai fatti: è vero che ci sono stati alcuni astenuti ma noi abbiamo lasciato libere le squadre. L’importante era non votare a favore nel momento in cui la proposta fosse rimasta la stessa. Ora faremo un’Assemblea per capire i prossimi passi, ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo percorso in cui la Serie A possa avere un maggiore peso. Faremo ricorso, poi faremo un’Assemblea per decidere i prossimi passi. Viaggiamo sulle istituzioni, la Serie A fa un certo tipo di lavoro per migliorare le istituzioni e il calcio italiano. Se guardiamo alle istituzioni, oggi la Serie A ha ottenuto un Consigliere in più e un diritto di veto per le cose che la riguardano. E’ abbastanza? No, si può fare di più. Faremo un’Assemblea, già calendarizzata per il 18 novembre. Non era oggi solo una questione di numeri, ma anche di autonomia che c’è stata riconosciuta solo parzialmente».